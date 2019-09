Klokkenluider Edward Snowden wil asiel aanvragen in Duitsland

Klokkenluider Edward Snowden, voormalig CIA-medewerker en systeembeheerder voor de NSA, wil nog steeds politiek asiel krijgen in Duitsland.

“Ik denk dat wie de zaak objectief bekijkt, in zal zien dat als Duitsland me zou opnemen, dit niet als een vijandige daad tegen de VS moet gezien worden”, zei Snowden aan de krant Die Welt.

De ex-inlichtingenofficier die in 2013 geheime documenten van de Amerikaanse National Security Agency (NSA) en zijn Britse tegenhanger GCHQ bezorgde aan journalisten, kreeg na zijn vlucht asiel in Rusland tot 2020. Hij vindt het “steeds waarschijnlijker dat ik ooit zal kunnen terugkeren”, zei hij aan Der Spiegel.

Snowden gaf verschillende interviews in verband met de publicatie van zijn autobiografie “Permanent Record: Mijn verhaal” volgende week. “We zien een nieuwe opkomst van autoritarisme. Dit gaat gepaard met steeds nieuwe methoden om mensen te observeren, dat is een gevaarlijke ontwikkeling”, waarschuwde Snowden in een gesprek met de Süddeutsche Zeitung. “Overal ter wereld hebben politici en ondernemers begrepen dat ze de technologie kunnen gebruiken om de wereld op een nieuwe manier te beïnvloeden”, zei hij nog aan Der Spiegel.