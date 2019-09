Het verhaal achter één van de meest iconische foto’s: van de vernietiging gered door de fotograaf en een toiletpot

Hij maakte een van de meest iconische foto’s van de 20ste eeuw. Die van een anonieme man die op het Tiananmenplein in Beijing in zijn eentje een colonne tanks tegenhield. De Amerikaanse fotograaf Charlie Cole stond op het balkon van zijn hotel toen het gebeurde. Hij overleed deze week op 64-jarige leeftijd.

Het is een beeld dat iedereen kent. Een man in een wit hemd met in zijn linkerhand een jas en in de andere hand een boodschappentas houdt minstens 4 tanks tegen. Alsof hij na een bezoek aan de markt per ...