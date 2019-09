Belgische adoptieouders in tranen: “Voor ons is dit emotioneel dramatisch, voor hen simpelweg ondraaglijk”

Zakdoeken worden uitgedeeld, handen stevig vastgeklemd. De emoties laaien hoog op in een Brussels advocatenkantoor, waar de adoptieouders van Samira en Zakiatu voor het eerst videobeelden te zien krijgen van de Congolese ouders van hun dochters. “Voor ons is dit emotioneel dramatisch, voor hen simpelweg ­ondraaglijk.”

Moeten we die beelden eigenlijk wel zien? Hoe gaan we reageren als we hun Congolese ouders horen smeken om onze meisjes terug naar huis te brengen? En moeten we onze meisjes vertellen over deze beelden ...