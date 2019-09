Vlamingen in Murcia zagen nooit zo’n zwaar onweer: “Regen, regen, regen, dag en nacht. Angstwekkend”

Het noodweer dat nu al drie dagen Zuidoost-Spanje teistert, slaat ook ongemeend hard toe in de provincie Murcia. In het resort La Torre Golf in Roldan zijn alle wegen afgesloten, zijn de zwembaden herschapen in modderpoelen en is er drinkwater noch elektriciteit. Zelfs de hospitalen en de luchthaven zijn dicht. ‘”Extreem, nooit gebeurd”, zeggen Vlamingen die er verblijven. Intussen zijn er vier doden gemeld door het noodweer.

“Zie eens wat er van ons prachtig paradijsje rest”, getuigt de Wetterse familie Van Der Gucht. “Er is geen drinkwater meer, geen elektriciteit meer. Met een vlucht terugkeren naar België zit er niet in, de nabije luchthaven Corvera is dicht. Reizigers en luchtvaartpersoneel geraken er zelfs niet. Toeristen en inwoners die dringend naar het ziekenhuis moeten, zitten ook zwaar in de problemen: dat is ook tot nader order gesloten. Wat zouden wij dan klagen over overstroomde straten of ons zwembad dat helemaal weggespoeld is door water en modder?’, vertellen vader Peter-Jan en dochter Annelien Van Der Gucht.

Foto: EPA-EFE

De extreme neerslag komt door het verschijnsel dat ‘Gota Fria’ wordt genoemd, de ‘koude druppel’, een hevige regenval die wordt veroorzaakt door een bel koude lucht op grote hoogte. Het is een fenomeen dat bijna elk najaar terugkomt, normaal duurt het twaalf uur tot een dag. Nu duurt het, uitzonderlijk, al een drietal dagen aan een stuk. Tot gisteren evacueerde Murcia al 2.000 mensen uit het gebied. In het resort La Torre alleen al waren dat er 40.

“Ik was hier al wat vroeger”, zegt een gepensioneerde Vlaamse politieagent die momenteel ook in Murcia met vakantie is. “Maar zo extreem heb ik het nooit geweten. Regen, regen, regen, onweer en bliksem. Dag en nacht. Angstwekkend.”