Te slim voor zijn leerkrachten: Pieter-Jan (17) werkt vanuit het middelbaar al aan universitair onderzoek

Landen / Eliksem -

Huiswerk en toetsen zijn het minste van zijn zorgen. De 17-jarige Pieter-Jan Veroeveren zit dan wel nog in zijn laatste jaar wetenschappen-wiskunde, maar hij heeft al een plek in de labo’s van de KU Leuven. Daar werkt hij aan zijn experimenteel biologisch onderzoek. Een wonderkind? “Ik voel me zeker geen Einstein.”