Dit is de dé fase uit Charleroi-Racing Genk: Limburgers claimen penalty, maar krijgen seconden later zelf vederlichte strafschop tegen

Racing Genk stond bij Charleroi na minder dan een half uur spelen al 2-0 achter. Vooral om de eerste goal was veel te doen: luttele seconden nadat Paintsil géén strafschop kreeg voor de bezoekers, kreeg de thuisploeg die wel na contact tussen doelman Coucke en Fall. Ref Nathan Verboomen wees resoluut naar de stip, tot ongeloof van de bezoekers (video boven). De VAR, die in het begin van de match even had gehaperd, werkte op dat moment weer, maar Verboomen bekeek de beelden niet en Morioka schoot de openingsgoal binnen.