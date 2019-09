Cheerleader barst in tranen uit wanneer ze wordt vrijgesproken van moord op haar eigen pasgeboren baby

Brooke Skylar Richardson (20) barstte donderdag in tranen uit toen ze het verdict aanhoorde op haar moordproces. In 2017 beweerde de tiener dat haar dochtertje doodgeboren werd, maar forensisch onderzoek wees op “een gewelddadige dood”. De jury volgde die piste niet en oordeelde dat Richardson niet schuldig is aan moord. Ze werd wel schuldig bevonden van “mishandeling van een lijk” en veroordeeld tot een celstraf van zeven dagen. Door haar tijd in voorhechtenis, moet ze niet meer terug de gevangenis.

De Amerikaanse tiener had in 2017 een perfect leventje: een vriendje waarmee ze een relatie opbouwde, een liefhebbende familie en plannen om naar de hogeschool te trekken eens ze was afgestudeerd. Aan dat leventje kwam abrupt een einde toen Richardson ontdekte dat ze al enkele maanden zwanger was.

Ze probeerde het kindje in haar buik angstvallig te verbergen, waardoor niemand iets wist van de zwangerschap. Ze kreeg geen bolle buik, sprong nog steeds rond in haar cheerleaderuniform en zag er schitterend uit in bikini. Schommelingen in haar gewicht schreef ze toe aan een eetstoornis, waarmee ze al enkele jaren kampte.

Duister geheim

Tijdens en na de bevalling liep het echter volledig mis. Richardson beweerde dat het kindje doodgeboren was en begroef het in de tuin. Ze overdekte het kleine graf met bloemen die ze op haar senior prom had gedragen. De geschokte tiener hield de lippen echter stijf op elkaar en vertelde niemand haar duister geheim.

Tot alles aan het licht kwam door de gynaecoloog die haar het nieuws had verteld dat ze zwanger was. De dokter rapporteerde de dood van het kind aan een lijkschouwer, maar schreef er niet bij hoe het kind was overleden. Dat trok de aandacht van de politie, die op haar beurt de familie van Richardson contacteerde.

Gemediatiseerd proces

Het is volgens openbare aanklagers nog steeds onduidelijk hoe het kind stierf. Ze zou “bleek en levenloos” ijn geboren, ademde niet en volgens Richardson was de navelstreng niet bevestigd aan de placenta. De jonge vrouw vertelde later aan haar moeder dat ze uren met het kind in haar armen had gezeten, wachtend tot het de ogen opendeed. Dat gebeurde nooit.

Na de vrijspraak, hekelden de advocaten van Richardson de openbare aanklagers omdat ze de jonge vrouw “te hard hebben aangepakt”. De zaak werd ook erg gemediatiseerd en was dagelijks in het Amerikaanse nieuws. De verdediging vreest dat ze nooit meer rust zal vinden en voortdurend in de media zal blijven komen.

Gerechtigheid

Openbare aanklager David Fornshell is er echter van overtuigd dat de cheerleader haar baby om het leven bracht. “We waren het aan dat kleine meisje verschuldigd om gerechtigheid te eisen”, klinkt het. “We moesten het proberen.”

De moeder van Richardson verklaarde triest dat het “onwezenlijk is” om te beseffen dat ze een kleinkind had dat ze “nooit zal kunnen vastpakken”.