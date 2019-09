Onder meer op Antwerp Airport en in de Antwerpse haven gaan politie en douane de NarcoReader testen, een toestel ontwikkeld aan de Universiteit Antwerpen. Het kan onmiddellijk en net zoals in een labo een analyse maken van een drugsvangst en aangeven of het om cocaïne gaat.

Wanneer er vandaag een verdacht wit poeder wordt gevonden in de haven of op een dancefestival, maken politie- en douanediensten gebruik van een kleurtest om vast te stellen of het om cocaïne of om ...