Hollywoodster moet 14 dagen de cel in voor fraude met toegangsexamen universiteit

Actrice Felicity Huffman, vooral bekend van de serie “Desperate housewives”, moet veertien dagen de cel in voor haar aandeel in een van de grootste omkoopschandalen ooit op prestigieuze Amerikaanse universiteiten. Rijkelui betaalden om de ingangsexamens van hun kinderen in hun voordeel aan te passen.

Huffman betaalde ruim 13.000 euro om de foute antwoorden van haar oudste dochter op het toelatingsexamen te veranderen. Een emotionele actrice pleitte schuldig tijdens haar verhoren. Ze benadrukte dat haar dochter van niets afwist en zei veel spijt te hebben.

Het Openbaar Ministerie eiste 4 maanden cel en een geldboete. Huffmans echtgenoot, acteur William H. Macy, stond niet terecht. Hij wist van niets.

Vandaag, vrijdag, heeft de rechtbank Felicity Huffman veroordeeld tot 14 dagen gevangenisstraf. Ze moet ook een boete van 15.000 dollar (13.500 euro) betalen.

De advocaten van Huffman hadden gepleit voor een voorwaardelijke straf. Ze zeiden dat de gevangenis niet nodig was als afschrikmiddel omdat ze al genoeg geleden had.

Felicity Huffman behoorde tot een gezelschap van rijke ouders die ervan werden beschuldigd vals te spelen of steekpenningen te betalen om hun kinderen naar elite-universiteiten te krijgen.

Ook actrice Lori Loughlin (‘Full House’) wordt ervan beschuldigd in het schandaal rond de toelating van studenten aan de prestigieuze universiteiten als Yale, Stanford, Georgetown, UCLA of USC. In totaal werden 33 ouders in verdenking gesteld.

