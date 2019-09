Loodzware betichtingen tegen Herman Van Holsbeeck: “Omgekocht met smeergeld bij tal van transfers”

Het gerecht is snoeihard voor Herman Van Holsbeeck (64), ex-manager van Anderlecht. De onderzoeksrechter meent dat hij zich bij transfers liet omkopen door voetbal­makelaar Christophe Henrotay en honderdduizenden euro’s onder tafel opstreek, buiten medeweten van club en spelers. Als hij niet elke band met het voetbal doorknipt, vliegt hij achter de tralies.

“Herman slaapt vanavond thuis, in zijn eigen bed.” Advocaat Daniël Spreutels leek oprecht blij voor zijn cliënt, na twee dagen van marathonverhoor. Donderdag zeven uur door de speurders, vrijdag tot ’s middags opnieuw door diezelfde speurders en tot slot nog eens drie uur op de rooster gelegd door Brussels onderzoeksrechter Michel Claise. “Hij is uitgeput, maar opgelucht dat hij huiswaarts mag.” Tot daar het goede nieuws, want voor Van Holsbeeck werd het een vrijdag de dertiende die zijn verdere leven compleet overhoop heeft gehaald. De onderzoeksrechter liet hem na afloop vrij onder strenge voorwaarden. Hij legt Van Holsbeeck een totaalverbod op financiële transacties die het dagelijkse leven overstijgen op én een verbod op elk contact met mensen uit het wereldje. Een voorlopig einde voor zijn beroep als voetbalmakelaar dus. Zondigt hij tegen die twee voorwaarden, dan vliegt hij onherroepelijk de cel in. Werd de ex-manager van Anderlecht bij zijn twee vorige verhoren in operatie Propere Handen nooit in verdenking gesteld voor allerlei misbruiken, dan is dat nu wel het geval. De lijst van vermeende misdrijven is lang, bevestigt het federaal parket: private corruptie, witwassen van geld, valsheid in geschrifte, gebruik van valse stukken én vereniging van misdadigers.

De onderzoeksrechter meent op basis van onderzoeksdaden en verhoren dat Van Holsbeeck minstens bij de transfers van Chancel Mbemba, Youri Tielemans en Aleksandar Mitrovic onder tafel smeergeld kreeg toegestopt. Geld dat hij stiekem kreeg van makelaar Christophe Henrotay. Met name een geheime ‘retourcommissie’ op het grote bedrag dat Anderlecht aan de makelaar betaalde als commissie voor het succesvol sluiten van de deal. Het gerecht is ervan overtuigd dat Van Holsbeeck meermaals dat soort smeergeld opstreek, en zo zijn eigen werkgever én spelers belazerde.

Volgens zijn advocaat klopt die stelling niet. “Hij ontkent ten stelligste ooit zwart geld te hebben aangenomen. Hij geeft wel toe dat hij bepaalde fouten heeft gemaakt.” Wat die fouten precies waren, wilde Spreutels niet kwijt. De komende weken en maanden moet Van Holsbeeck zich honderd procent beschikbaar houden voor het gerecht. Dat er nog een extra verhoor zal plaatsvinden over zijn handelen als manager bij in- en uitgaande transfers met verdachte makelaars, staat buiten kijf.