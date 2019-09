Martinez onthult eindelijk waarom Nainggolan niet mee mocht naar WK

Meer dan een jaar heeft Roberto Martinez er vaag over gedaan: waarom nam hij Radja Nainggolan (31) vorig jaar niet mee naar het WK? Nu brengt de bondscoach eindelijk duidelijkheid.

“Ik heb die beslissing helemaal niet op basis van instinct genomen”, aldus Martinez in De Standaard. “De keuze om hem thuis te laten, was puur gebaseerd op zijn individuele statistieken en zijn prestaties in combinatie met andere spelers. Ik analyseerde wat elke speler presteerde op het veld en welke koppels op het veld het best samen zouden renderen. En op basis daarvan viel Nainggolan af.”