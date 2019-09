Gouden Eeuw mag in Nederland niet langer goud zijn

Het Amsterdam Museum gaat de term ‘Gouden Eeuw’ niet meer gebruiken. Volgens het museum is de term historisch niet accuraat. De periode in de geschiedenis, die grotendeels samenvalt met de zeventiende eeuw, was voor de Noordelijke Nederlanden een bloeiperiode, maar “de term negeert de vele negatieve kanten van de zeventiende eeuw als armoede, oorlog, dwangarbeid en mensenhandel”, zegt curator Tom van der Molen. Critici vinden dat de slinger van politieke correctheid is doorgeslagen.

Met de beslissing wil het museum “meerstemmig en inclusief” worden. De zeventiende eeuw was voor de Noordelijke Nederlanden een bloeiperiode. Op economisch, wetenschappelijk, cultureel en ook op militair vlak. Maar volgens curator Tom van der Molen roept de term vooral gevoelens van “nationale trots” en negeert het de negatieve aspecten van die tijd zoals imperialisme, kolonisatie en slavernij. “Ik vind het ook belangrijk om ruimte te geven aan andere verhalen”, zei Judikje Kiers, de directeur van het museum, eerder al aan NOS 1. “Was Amsterdam in de zeventiende eeuw alleen opgebouwd uit rijke mensen? En woonden er niet ook mensen van kleur? We proberen daar nu invulling aan te geven en daar past de term zeventiende eeuw beter bij.”

Concreet zal de titel van de permanente tentoonstelling in de Hermitage, waar het Amsterdam Museum verantwoordelijk voor is, aangepast worden. “Hollanders in de Gouden Eeuw” wordt nu “Groepsportretten van de zeventiende eeuw”.

Geschiedvervalsing, vinden critici. Ook de Nederlandse minister van Cultuur, Ingrid van Engelshoven, is niet gediend met de beslissing. “Het is goed om alle kanten van de Nederlandse geschiedenis te belichten, maar de geschiedenis kan niet worden herschreven”, zei ze. (adm)