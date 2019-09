Wie is de volgende?

Uyinene Mrwetyana, 19, een studente film en media, wordt op 24 augustus in Claremont in een postkantoor gelokt, verkracht en doodgeknuppeld. Een postbeambte is aangeklaagd.

Jesse Hess, 19, een studente theologie wordt eind augustus dood aangetroffen in haar bed, haar grootvader (85) was vastgebonden op het toilet in hun huis in Kaapstad. De daders zijn spoorloos.

Leighandre Jengels, een 25-jarige bokser, werd eind vorige maand doodgeschoten in haar auto door haar ex-vriend, een politieagent. Hij kwam om bij een verkeersongeval toen hij op de vlucht sloeg.

Meghan Cremer, 30, jumpingkampioene, werd begin augustus dood teruggevonden in Kaapstad in een ondiep graf met een touw rond haar nek. Er zijn intussen drie arrestaties gebeurd. (pmm)