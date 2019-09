De hoop van Afrika zinkt weg in geweld

Zuid-Afrika wordt getroffen door gewelddadige verkrachtingen, wreedaardige moorden en aanslagen tegen buitenlanders. De criminaliteitscijfers schieten er de hoogte in. Er zijn 58 moorden per dag. Demonstranten eisen dat de politie harder ingrijpt en een half miljoen mensen heeft al een petitie ondertekend voor de herinvoering van de doodstraf. De spiraal van geweld heeft zijn voedingsbodem in de naweeën van de Apartheid, het slechte beleid van de vorige president Zuma en het algemeen aanvaard geloof dat brute kracht een manier is om een probleem op te lossen.