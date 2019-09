En er is nog regen op komst

Het noodweer in Spanje veroorzaakte volgens weerdienst Aemet de ergste overstromingen in 32 jaar in de regio Alicante en Murcia. In de regio van Valencia konden vrijdag meer dan 500.000 leerlingen niet naar school omdat rivieren er uit hun oevers waren getreden.

Vier mensen kwamen al om het leven. Een 36-jarige man kwam vrijdagmiddag tussen La Jamula en Salazar vast te zitten met zijn auto en verdronk in het kolkende water. Eerder op de dag was al een man omgekomen in de buurt van Almeria in Andalusië. Zijn auto werd meegesleurd en belandde in een tunnel die aan een razend tempo onderwater was gelopen. “Een politieagent kon op het nippertje twee andere personen uit de auto bevrijden”, zegt burgemeester Ramon Fernandez-Pacheco. Donderdag al kwamen twee mensen om toen hun auto door de zware modderstromen werd meegesleurd in de provincie Castilië-La Mancha.

Noodtoestand

Er is voorlopig geen sprake van Belgische slachtoffers. Wel zagen tientallen Vlamingen hun buitenverblijf onder water lopen. “Dit hebben we nooit meegemaakt. Wegen zijn weggespoeld, zwembaden zijn herschapen in modderpoelen”, klinkt het.

Vooral de provincie Murcia is erg zwaar getroffen. Er wordt daar overwogen om de noodtoestand af te kondigen. Brandweer, leger en civiele bescherming doen wat ze kunnen maar staan machteloos.

“Er is geen drinkwater meer, geen elektriciteit. Ziekenhuizen zijn onbereikbaar. Met een vlucht terugkeren naar België zit er voorlopig niet in, de nabije luchthaven Corvera is dicht” zeggen Peter-Jan en Annelien Van Der Gucht uit Wetteren.

Piet Demeyere van touroperator TUI bevestigt dat er op de luchthavens van Murcia en ook die van Mallorca vrijdag een tijdlang geen vliegbewegingen zijn geweest. “De luchthaven was niet bereikbaar door het noodweer zodat het personeel er gewoon niet geraakte”, zegt hij.

Honderden dieren dood

Niet alleen bewoners en toeristen worden getroffen, ook honderden dieren zijn al verdronken. Weilanden met koeien, paarden en schapen staan volledig onder en zijn onbereikbaar om de dieren te evacueren.

In Alicante staat het dierenasiel Asoka Orihuela, eigendom van de Nederlandse stichting Zilver, volledig blank. Voorzitter Christine Burgemeester vreest voor het leven van honderden katten en honden die er worden opgevangen.

En het ergste is nog niet voorbij. Ook dit weekend wordt nog hevige regen voorspeld.