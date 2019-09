De strafste stunts voor zo weinig mogelijk budget

De Zuid-Afrikaanse Olivia Jackson (35) was in 2015 de stuntvrouw van actrice Milla Jovovich. De dag van het ongeluk ging ze eigenlijk een vechtscène opnemen, maar volgens gerechtelijke documenten werd de planning op het laatste moment gewijzigd. “In plaats daarvan moest mevrouw Jackson een zeer gevaarlijke en technisch complexe motorscène opnemen, eveneens in zeer slechte weersomstandigheden.” Voor de stunt moest Jackson met hoge snelheid in de richting van de camera racen. Op het laatste nippertje zou die omhoog getrokken worden, zodat de vrouw kon doorrijden. Dat gebeurde niet, de crash die volgde was gruwelijk.

De camera sneed haar voorarm in twee en raakte de vrouw vol in het gezicht. Ook liep ze verwondingen op aan haar ruggengraat, oogkas, ribben, schouderblad en sleutelbeen. Haar voorarm was zodanig gehavend dat die niet veel later geamputeerd werd. Door haar verwondingen is ze niet enkel een ledemaat, maar ook haar job kwijt. Zo had ze voor haar ongeluk al een contract vast voor de superheldenfilm Wonder Woman. “Ik mis mijn oude gezicht, mijn oude lichaam, maar vooral mijn oude leven. Het doet zo veel pijn dat ik moet verderleven met de gevolgen van andermans fouten.”

Het beroep van stuntman of -vrouw is nooit zonder risico. De kans op verwondingen is reëel, maar volgens de advocaten van Jackson waren de omstandigheden amateuristisch en gevaarlijk. Ook werd ze misleid over de verzekeringen die de producenten afgesloten hadden. Zo kreeg ze amper 29.700 euro uitbetaald en hebben de producenten haar ziekenhuiskosten niet teruggestort, ondanks de belofte dat wel te doen. “En pas later ontdekte ik dat er geen aansprakelijkheidsdekking voor mijn claim was. Als ik dat wel had geweten, had ik nooit ingestemd met de stunt, of de film of had ik zelf nog een bijkomende verzekering gezocht.”

Strijd met de producent

Het is de zoveelste smet op een sector die nu al een aantal maanden onder vuur ligt na een resem ongelukken met soms een dodelijke afloop. Sinds het ongeluk van Jackson kwamen vier stuntmannen om het leven. Nog drie andere raakten zwaargewond.

Edward van Tongeren, stuntcoördinator bij Movie Stunts Nederland, is niet verbaasd. “De stunts worden alsmaar heftiger”, zegt hij. “Als een regisseur vroeger een auto over de kop wou laten gaan, ging die wagen één keer over de kop en werd dat gefilmd met vier camera’s. Als je die vier beelden combineerde, creëerde je de illusie dat die wagen vier keer over de kop gaat. Maar vandaag volstaat dat niet meer. De wagen moet écht vier keer over de kop gaan, in één shot.”

Het moet dus steeds spectaculairder, maar het budget is er niet altijd naar. “Wil je grotere explosies? Hogere sprongen? Meer vuur? Dan moeten de veiligheidsmaatregelen omhoog en dat kost geld”, zegt Van Tongeren. “Als ik een brand-stunt doe, neem ik altijd twee ervaren blussers mee. Veelal snapt de producent niet waarom een productieassistent met een brandblusser niet volstaat, maar ‘mijn’ blussers weten wat ze moeten doen en houden het hoofd koel. Serieuze filmmakers snappen dat, maar vaak is het een strijd tussen het stuntteam en de producent.” Een strijd die in de film episch lijkt, maar in het echt te vaak tragisch eindigt.