Dieumerci Mbokani voor Anderlecht-Antwerp: “De ideale spits voor Anderlecht? Ah, dat ben ik”

Eerst dit voor u verkeerde gedachten krijgt: Dieumerci Mbokani (33) is bijzonder tevreden bij Antwerp. Dat hij niet naar Anderlecht trok, ziet hij niet als een gemiste kans. Maar Dieu zou ook Dieu niet zijn als hij zichzelf niet zou promoten als de spits die élke club maar wat graag in zijn ploeg zou hebben. Zeker aan de vooravond van een terugkeer naar het door hem geliefde Anderlecht. En niet onterecht.

We kunnen er niet meteen vijf voor de geest halen, spitsen die als tegenstander op bezoek kwamen in het Astridpark en er na negentig minuten voetbal met applaus vertrokken. Zlatan Ibrahimovic was er zo ...