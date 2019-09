Sluiting is mokerslag voor bewoners kampeerpark: “Het wordt mijn dood als ik hier weg moet”

Gent -

“Schepencollege, kom toch eens kijken naar ’t Stropke! Hoe mooi het hier is geworden. Hoe gezellig iedereen het hier met elkaar heeft.” Exploitant ­Freddy Dhondt heeft in het Gentse stadhuis te horen gekregen dat zijn kampeer­verblijfpark achter de Blaarmeersen in 2023 definitief dicht moet. Een mokerslag voor hem en de bewoners. “Dit is één grote familie van mensen die elkaar helpen en bijstaan.”