Opvallend: Belg staat op het punt om mee club uit Serie A over te nemen

Zit er binnenkort een Belg aan de knoppen bij Sampdoria Genua? De kans zit er dik in. De naar Londen uitgeweken Hasselaar Fausto Zanetton (43) staat als zakenpartner van de voormalige Italiaanse cultspits Gianluca Vialli (55) dicht bij een overname van de gedeelde hekkensluiter uit de Serie A. Eind september zou de deal beklonken kunnen zijn, zo melden Italiaanse media.

Fausto Zanetton, een Limburgse ondernemer met Italiaanse roots en een verleden als zakenbankier in de Londense City, vormde eerder al een succesvolle tandem met Vialli als oprichters van Tifosy. Met dat online crowdfundingplatform stelden Zanetton en Vialli supporters wereldwijd in staat om te investeren in hun eigen clubs. Nu heeft het duo, met de financiële hulp van een Amerikaanse en een Russische ­investeerder, zijn zinnen gezet op een overname van Sampdoria ­Genua, een gevestigde waarde in de Serie A.

Fans zetten druk

De ex-club van Dennis Praet heeft er een woelig seizoenbegin opzitten. De eerste twee competitie­duels gingen kansloos verloren (0-3 tegen Lazio, 4-1 tegen Sassuolo) en huidig eigenaar Massimo Ferrero staat onder zware druk van de tifosi om de club te verkopen. Vorige week moest de omstreden voorzitter zelfs door de politie worden ontzet, omdat het restaurant waarin hij zat te eten bestormd dreigde te worden door boze Sampdoria-fans. Die eisen dat Ferrero de club verkoopt aan een Italiaans-Amerikaans consortium met clublegende en voormalig Italiaans international Gianluca Vialli als uithangbord. De voormalige aanvaller speelde tussen 1984 en 1992 acht seizoenen voor Sampdoria en is er nog steeds razend populair.

De onderhandelingen tussen de groep Vialli en het huidige bestuur lopen al een tijdje, maar gaan nu een beslissende fase in. Met de deal zou zo’n 120 miljoen euro gemoeid zijn. Mocht de verkoop doorgaan, dan wordt Vialli de nieuwe presidente van Sampdoria en krijgt Zanetton de dagelijkse operationele en financiële leiding van de club in handen. De 43-jarige Hasselaar, de oudere broer van zanger Marco Z, zou dan de eerste Belgische direttore generale (algemeen directeur) van een club in de Serie A zijn. Zelf wil Zanetton pas reageren als de overname succesvol is afgerond.