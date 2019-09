CLUBNIEUWS: Anderlecht heeft vraagtekens, Vanheusden voor het eerst dit seizoen in kern Standard

Na de interlandbreak staat er dit weekend weer volop competitievoetbal op het programma. Wij verzamelden de nieuwtjes voor u.

RSC ANDERLECHT: Dewaele vraagteken, Lokonga klaar voor basisplaats

Bij Anderlecht zijn Zulj (geopereerd aan de neus) en Dewaele (teruggekeerd van de beloftenploeg met lichte hinder aan de kuit) nog vraagtekens. Wel fit is Sambi Lokonga, die tegen Standard bijzonder sterk inviel. Mogelijk vervangt hij Zulj op het middenveld. “Sambi kan negentig minuten aan”, zegt trainer Simon Davies. Kompany en Roofe herstellen gunstig, maar zijn nog altijd out. Of ze volgende week klaar raken voor de topper tegen Club Brugge, is nog een vraagteken.

STANDARD: Zonder Amallah, met Avenatti en Vanheusden

Voor de wedstrijd van zaterdagavond in Oostende is Selim Amallah niet beschikbaar bij de Rouches. De middenvelder trainde de voorbije dagen niet omwille van een lichte ontsteking aan het schaambeen. Felipe Avenatti en Zinho Vanheusden maken voor het eerst dit seizoen deel uit van de wedstrijdkern. Zij begonnen geblesseerd aan de voorbereiding en konden vorige week opnieuw de groepstraining hervatten. Het duo start in principe op de bank. (bfa)

ZULTE WAREGEM: Baudry en Demir out

Francky Dury kan op een quasi volledig fitte kern rekenen voor de verplaatsing naar Eupen. Marvin Baudry (pubalgie, foto) kan beginnen denken aan zijn terugkeer. De centrale verdediger moet nog opgetraind worden, om het met de woorden van Francky Dury te zeggen. Erdin Demir revalideert van een delicate blessure aan de heup. Zijn terugkeer wordt niet meteen verwacht. (jcs)

KV KORTRIJK: Kage opnieuw wedstrijdfit

Kage is weer wedstrijdfit. Eerder deze week ondervond hij bij sprinttesten geen last meer. De kans is groot dat hij zijn plaats in de basis weer opneemt. Zondag speelt Kortrijk in Moeskroen, dat drie punten meer heeft. “Moeskroen is een stabiele ploeg, die fysiek werd klaargestoomd. Om de voeling met de top van het klassement niet te verliezen, is het belangrijk dat we aanknopen met een driepunter”, aldus Yves Vanderhaeghe. Het is afwachten of De Sart wedstrijdfit raakt. (gco)

KV OOSTENDE: Vandaag beslissing over D’Haese

Er is nog geen beslissing gevallen over de inzetbaarheid van D’Haese. Enkele uren voor de match wordt de knoop doorgehakt. Intussen zit hij wel nog in de twintigkoppige selectie van Ingebrigtsen. Capon is er nog niet bij en hervat volgende week de groepstrainingen. Palaversa en Hjulsager moeten nog even revalideren. Rajsel is eveneens out. Er is ook goed nieuws: Jonckheere is opnieuw inzetbaar en wordt in de basis verwacht. Lothar D’Hondt is de scheidsrechter van dienst. (jve)

CERCLE BRUGGE: Bongiovanni en Mboula niet in selectie

Kapitein Jérémy Taravel is terug. Serrano herviel en is nu opnieuw vier weken buiten strijd. Opvallend: Bongiovanni en Mboua, de twee grote talenten van Monaco, halen de selectie niet die gisteren trainde en op afzondering trok voor de wedstrijd. Derde doelman Goblet (rug) is er wel bij. Cercle-Club is een risicomatch. Ex-kapitein Lambot vond een vergelijk met Cercle over zijn tankkaart en auto en verontschuldigde zich op Twitter voor zijn emotionele uitval. (kv)

AA GENT: Europees shirt gelanceerd

De interesse bij de Gentse supporters voor het opvallende Europese shirt van AA Gent inspireerde de Gentse commerciële cel tot een duidelijke afspraak met de achterban. Als AA Gent zich kwalificeerde voor de groepsfase van de Europa League, zou het shirt ook effectief gelanceerd worden in de fanshop. En zo geschiedde dus. Vanaf de eerste Europese thuiswedstrijd, op donderdag 19 september tegen Saint-Etienne, zullen deze shirts te koop worden aangeboden in de fanshop. (ssg)

ANTWERP: Lamkel Zé en Bolat weer in selectie

Er zitten niet alleen enkele nieuwe gezichten in de selectie morgen. Ook Lamkel Zé en Bolat keren terug. “Ik denk dat de storm intussen gaan liggen is”, kwam Bölöni gisteren even terug op hun schermutseling. Wat Lamkel Zé betreft, lijkt Bölöni zich neer te leggen bij diens wispelturige karakter. “Didier is iemand die anders functioneert dan de rest. Op alle mogelijke manieren proberen we hem zo goed mogelijk in het gareel te houden, maar hij is gewoon ontzettend moeilijk te kneden.” (dige)

KV MECHELEN: Eerste basisplaats wenkt voor Hairemans

Hairemans lijkt klaar voor een eerste basisplaats. Welke rol hij toebedeeld krijgt, moet nog blijken. “Het zou kunnen dat ik hem in de rol van Engvall laat spelen, weliswaar op zijn manier”, liet Vrancken verstaan. “Ook de flank is een optie.” Vranckx, Vanlerberghe en Van Damme keren terug uit blessure. Voor die laatste lijkt een basisplaats nog te vroeg te komen. Bijker is stilaan op de terugweg. Een nieuwe scan toonde aan dat het scheurtje in de hamstrings aanzienlijk verkleind is. (dige)

WAASLAND-BEVEREN: Mercier mist meteen enkele spelers

Trainer Arnauld Mercier mist bij zijn vuurdoop meteen enkele spelers. Aaron Tshibola staat op het punt vader te worden en sluit volgende week opnieuw aan. Olivier Dhaulolou is niet fit. Djihad Bizimana trainde maar één keer mee en zit niet in de selectie, net als belofte-international Matthias Verreth. Xian Emmers was een hele week ziek. Yuki Kobayashi zit in de selectie. Hij raakt op het nippertje nog speelgrechtigd voor de wedstrijd tegen STVV. (whb)

STVV: De Petter en Steppe moeten onder het mes

De Petter en Steppe wacht volgende week een operatie en zij zijn tot Nieuwjaar niet beschikbaar. “Wel recupereer ik Botaka en Garcia”, aldus coach Brys. “En verder acht ik ook Suzuki klaar.” Ook opvallend: een scherpe Yohan Boli. Hij is nog steeds op post. Blijft de vraag wie in de rug van Boli zal aantreden tegen Waasland-Beveren. De Zuid-Koreaanse aanwinst Seung-Woo Lee wacht nog op speelgerechtigdheid. Ook Cong Phuong en Stan Van Dessel haalden de selectie niet. (gus)