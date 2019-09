Omstreden Amerikaanse farmafamilie sluisde enorme bedragen door naar Zwitserse bankrekeningen

De steenrijke familie Sackler, naar wie in de VS een onderzoek loopt in verband met de opioïdenverslaving, zou een miljard dollar hebben doorgesluisd naar onder meer Zwitserse bankrekeningen. Dat blijkt uit gerechtelijke dossiers.

De Sacklers en hun bedrijf, Purdue Pharma, proberen al een tijdje tot een schikking te komen in meer dan 2.000 rechtszaken in verband met de opiatencrisis in de Verenigde Staten.

De procureur-generaal van New York, Letitia James, die betrokken is bij de onderhandelingen over de schikkingen, stelt dat de familie het geld overzette om het niet te moeten gebruiken voor de compensaties.

Volgens het magazine Forbes is de familie meer dan 13 miljard waard dankzij de verkoop van het zeer sterke pijnstiller OxyContin. Die wordt gezien als het medicijn waar de Amerikaanse verslavingscrisis mee begonnen is.

“Terwijl de Sacklers de slachtoffers proberen op te lichten en een schikking blijven ontlopen, weigeren wij toe te staan dat de familie de rechtbanken misbruikt in een poging om hun financiële wangedrag te verhullen”, stelt James in een mededeling.