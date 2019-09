Co-voorzitter Ecolo verzet zich tegen kilometerheffing in Wallonië

Jean-Marc Nollet, co-voorzitter van Ecolo, wil geen kilometerheffing in Wallonië. Dat zegt hij in L’Echo. In Brussel zijn de ecologisten er wel voorstander van, maar volgens Nollet moet in Wallonië “anders gedacht worden”.

Het is volgens Nollet nodig om in Wallonië voldoende mogelijkheden voor te stellen zodat mensen hun auto vaker laten staan. “Het is geen kwestie van 100 mensen die de auto opgeven, maar van 100.000 mensen die hem veel minder gebruiken”, zegt hij. Nollet roept ook op tot overleg met Vlaanderen.