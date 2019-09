Frank (57) belt vrouw dat hij “later zal zijn” na ongeval, maar overlijdt toch in het ziekenhuis

Strijtem / Borchtlombeek - Een 57-jarige man uit Borchtlombeek, deelgemeente van het Vlaams-Brabantse Roosdaal, is woensdagavond overleden nadat hij schijnbaar slechts lichtgewond was geraakt bij een verkeersongeval. Dat meldt Het Laatste Nieuws.

De 57-jarige Frank Eylenbosch uit Borchtlombeek was woensdagavond omstreeks 19.30 uur passagier in een wagen die betrokken was bij een ongeval op het kruispunt van de Ramerstraat en de Ninoofsesteenweg in Strijtem. Toen ze linksaf sloegen, botsten ze frontaal met een wagen die uit de andere richting kwam. De man belde daarop naar zijn echtgenote Sabine: “Ik heb een ongeval gehad en de brandweer is mij aan het bevrijden. Je hoeft niet te komen, maar ik ga dus later thuis zijn”.

Desondanks repte de vrouw zich naar de plek van het ongeval. “Pas toen ze hem overbrachten naar de ziekenwagen mocht ik even bij hem”, klinkt het in Het Laatste Nieuws. “‘Hoe gaat het, zoetje?’, vroeg ik hem. Hij antwoordde dat het meeviel en dat hij enkel pijn aan zijn schouder en borstkas had. Ik volgde richting het Erasmusziekenhuis en kreeg hem niet meer te zien. Vijf uur lang probeerden ze zijn leven te redden, maar hij bezweek aan de gevolgen van een inwendige bloeding aan de lever. Pas vrijdagnamiddag werd zijn lichaam vrijgegeven.”

Frank Eylenbosch laat naast zijn vrouw ook twee zonen en een kleinkind na. Zijn begrafenis vindt vrijdag plaats in de kerk van Borchtlombeek.