Het nieuws van de dood van Wim Staessens (56) is in Brasschaat en Merksem ingeslagen als een bom. De zaakvoerder van de bekende beveiligingsfirma Taki verongelukte donderdagvoormiddag op de E19 in Mechelen met zijn motor.

Wim Staessens was donderdag op weg naar een klant in Zaventem, waar hij een opmeting moest doen. Zoals zo vaak nam hij zijn motor, om niet vast te zitten in files. “Mijn vader was zeker geen roekeloze ...