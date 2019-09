Zo innig was band tussen Dejan Veljkovic en Herman Van Holsbeeck: makelaar zou stiekem gepersonaliseerde hemden van toenmalig Anderlecht-manager hebben gekocht

Herman Van Holsbeeck wordt door het federaal parket verdacht van private corruptie, witwassen van geld, valsheid in geschrifte, gebruik van valse stukken én vereniging van misdadigers. Dat de banden tussen de voormalige manager van Anderlecht en spelersmakelaars innig waren, blijkt wel uit het feit dat Van Holsbeeck samen met makelaar Dejan Veljkovic stiekem gepersonaliseerde hemden zou zijn gaan kopen. Dat verkaarde spijtoptant Veljkovic, zo bevestigt een goed ingelichte bron.

De onderzoeksrechter meent dat Van Holsbeeck meermaals smeergeld kreeg toegestopt bij transfers en contractverlengingen. Van Holsbeeck ontkent dat, al zou hij wel toegeven ‘fouten’ te hebben gemaakt. Dat de banden tussen de Anderlecht-manager en makelaars erg close waren, zou onder meer het personeel van een chique boetiek in de Brusselse Louizalaan enkele jaren hebben vastgesteld.

Nadat Sofiane Hanni na zijn eerste, succesvolle seizoen bij Anderlecht ontevreden was over zijn loon, begonnen de gesprekken over een verbeterd contract. Dat kwam er ook, en als dank voor de goede deal kreeg van Van Holsbeeck stiekem een cadeautje: Veljkovic zou hem hebben meegetroond naar een boetiek aan de chique Louizalaan. Op kosten van de spelersmakelaar zouden er peperdure, gepersonaliseerde hemden -met de initialen ‘HVH’ ingeborduurd- en kostuums op maat zijn gemaakt voor Herman Van Holsbeeck, die ook twee horloges zou gekregen hebben -een voor hemzelf, een voor zijn vrouw. De totaalfactuur zou in de duizenden euro’s gelopen hebben, tot ontzetting van Veljkovic zelf. Dat zou de spelersmakelaar tijdens zijn verhoren als spijtoptant in Operatie Propere Handen verteld hebben. Of Van Holsbeeck die geheime vriendendienst heeft bekend, is niet geweten.

Herman Van Holsbeeck werd ontslagen door Anderlecht toen de recordkampioen in 2017 werd overgenomen door Marc Coucke. Hij ging daarna zelf aan de slag als makelaar.

