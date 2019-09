Klaar voor zijn debuut: Eden Hazard voor eerste keer op de bank bij Real Madrid

Het ziet ernaar uit dat Eden Hazard vandaag zijn debuut maakt bij Real Madrid. Onze landgenoot miste de start van het seizoen door een dijblessure, maar start deze middag tegen Levante voor het eerst op de bank.

Eden Hazard kwam afgelopen zomer over van Chelsea, maar blesseerde zich op training voor de openingsmatch tegen Celta Vigo en kwam sindsdien nog niet in actie voor zijn nieuwe club, op enkele oefenmatchen na.

Het langverwachte debuut van onze landgenoot zit er dus aan te komen, al zei trainer Zinédine Zidane gisteren nog dat hij voorzichtig ging zijn met zijn nieuwe aankoop. “We mogen niet overhaasten. Het gaat goed met Eden maar we moeten het kalm doen met hem, hij is nog maar sinds een week terug. We willen allemaal Eden zien, om te zien wat er zal gebeuren. Er is veel druk op hem met de hoge verwachtingen, maar we kennen de situatie en hij is klaar. En dat is het belangrijkste. Hij heeft zich klaargestoomd voor de partij, het wordt nu mijn taak te doseren met hem.”

Matige start

Real Madrid staat na drie speeldagen slechts vijfde in Spanje met 5 op 9 na gelijke spelen tegen Villareal (2-2) en Valladolid (1-1). Enkel op de openingsspeeldag werd gewonnen op het veld van Celta (1-3). Eén troost voor de Koninklijke: Barcelona deed nog slechter met 4 op 9.

Bij Real staat Thibaut Courtois gewoontegetrouw onder de lat. Aftrap: 13u.