Het moment dat duiker oog in oog staat met een zeven meter lange anaconda

Een ervaren duiker maakte afgelopen zomervakantie een uniek moment mee toen hij plots oog in oog stond met een anaconda. Het zeven meter lange en negentig kilogram zware dier bleef erg kalm en likte nieuwsgierig aan de lens van de camera. “Het ontkracht de mythe dat het een agressieve slangensoort is”, klinkt het bij duiker Bartolomeo Bove. Het is niet toevallig dat de man een anaconda ontmoette tijdens het duiken. Hij was speciaal naar Brazilië afgezakt omdat het kraakheldere water in de regio van Bonito daar de ideale plek voor is.