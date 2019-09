Zeker zeven doden en twintig gewonden bij zwaar verkeersongeval in Rusland

In Rusland zijn zaterdag zeker zeven mensen om het leven gekomen nadat een vrachtwagen op een busje was ingereden, zo heeft het persbureau Interfax op gezag van de autoriteiten gemeld. Minstens twintig anderen raakten gewond.

Het ongeval deed zich voor in de regio Jaroslavl, zowat 250 km ten noordoosten van Moskou. Op beelden is te zien hoe de linkerzijde van het busje helemaal vernield is. Na de botsing is het in de gracht beland. Volgens de politie zou de vrachtwagen zijn rijvak niet hebben gevolgd.