Twintiger breekt met e-sigaret na coma en leverfalen: “Als ik ga slapen, zal ik nog wakker worden?”

Een Amerikaanse jongeman is een campagne gestart op sociale media om “te breken met de e-sigaret”. Ricky D’Ambrosio (21) is nog steeds erg zwak, staat stijf van de medicatie en is vijftien kilogram lichter nadat hij in een kunstmatige coma lag. Begin september moest hij al weken onophoudelijk overgeven en bleek dat hij leed aan acuut leverfalen. “Door ‘Juul’ en af en toe THC te vapen”, klinkt het. Nochtans kocht D’Ambrosio alleen legale vloeistof omdat hij “bang was van spul van de zwarte markt”. Hij wil zijn boodschap nu verspreiden “zodat het niet met iemand anders gebeurt”.