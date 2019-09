Dominique Leroy stapt dan toch vroeger op als CEO van Proximus. Nadat de topvrouw haar vertrek naar de Nederlandse concurrent KPN had aangekondigd, kwam vanuit vakbondshoek luidkeels protest tegen het aanblijven van Leroy. De raad van bestuur besliste desondanks om de CEO tot 1 december te handhaven, maar komt daar nu “in onderling overleg” op terug.

Leroy kondigde vorige week donderdag aan dat ze Proximus in december inruilt voor het Nederlandse KPN. De vakbonden zagen het niet zitten om gesprekken over de aangekondigde reorganisatie van het bedrijf te voeren met een opstappende CEO en eisten haar onmiddellijke vertrek, maar de raad van bestuur van het telecombedrijf ging daar na overleg niet op in. “Proximus beschouwt KPN niet als een rechtstreekse concurrent, nu niet en niet in de nabije toekomst. Dominique Leroy behoudt dus het vertrouwen van de raad van bestuur en blijft zitten”, liet het bedrijf toen weten.

Leroy leek dan ook tot 1 december - een zelfgekozen datum, klonk het in de wandelgangen - CEO te zullen blijven, maar daarop braken spontane stakingsacties uit bij het personeel. Daarom werd nu alsnog “in onderling overleg” beslist om al op 20 september een einde te maken aan de samenwerking met Leroy. “Met het oog op het herstellen van een sereen klimaat binnen het bedrijf en in het belang van de onderneming”, zo meldt het telecombedrijf.

Financieel directeur Sandrine Dufour volgt Leroy ad interim op. In de komende week zal Leroy haar dossiers overdragen aan de Française, die daarbij de steun van voorzitter van de raad van bestuur Stefaan De Clerck zal krijgen.