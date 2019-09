Gouden toilet ter waarde van 2,5 miljoen dollar gestolen uit woning Winston Churchhill

In Blenheim Palace in Woodstock in het Engelse Oxfordshire en waar Winston Churchill heeft gewoond, is het gouden toilet gestolen. Dit meldt de Britse media zaterdag op gezag van de politie. Pittig detail: het peperdure toilet kon deel hebben uitgemaakt van het Witte Huis nadat het aan president Trump werd aangeboden in plaats van een schilderij van Van Gogh.

Het kleinood van 18 karaat heet America en is vervaardigd door de Italiaanse kunstenaar Maurizio Cattelan. Het verhuisde recentelijk naar het zestiende-eeuwse Blenheim Palace nadat het eerst werd tentoongesteld in het New Yorkse Guggenheim Museum. Bij de roof is aanzienlijke schade ontstaan, zo citeert het Britse Sky News inspecteur Jess Milne.

De po is volgens beaumonde.nl zo’n 2,5 miljoen dollar waard en werkt als een normaal toilet. Bezoekers mogen er gewoon op, “mits ze tegen een paar pottenkijkers van de beveiliging kunnen”.

Toen het toilet nog in het Guggenheim stond, werd het aangeboden aan Donald Trump. De president wilde eigenlijk een schilderij van Van Gogh lenen om in het Witte Huis te hangen, maar dat weigerde curator Nancy Spector.

De vrouw mailde Trump met het voorstel om het gouden toilet in de vertrekken van hem en Melania te installeren na de tentoonstelling in het museum. Het Witte Huis wees het genereuze aanbod uiteindelijk af.