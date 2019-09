24-jarige man uit Kontich aangehouden voor poging doodslag na zwaar geval van verkeersagressie

Antwerpen / Kontich - De dader van een zwaar geval van verkeersagressie vrijdagavond in Antwerpen is aangehouden op verdenking van poging tot doodslag. Dat heeft de onderzoeksrechter zaterdagmiddag beslist. Het gaat om een 24-jarige man uit Kontich.

“Een banale discussie over een invoegmanoeuvre op de Singel is gisteren iets voor 17 uur volledig uit de hand gelopen”, aldus het Antwerpse parket. “De ene autobestuurder (36 jaar) is aan één van de volgende rode lichten uitgestapt en verhaal gaan halen bij de andere bestuurder. Daarop heeft de chauffeur de uitgestapte man aangereden. De bestuurder van het aanrijdende voertuig is doorgereden en heeft zich korte tijd later aangemeld bij de politiezone Hekla. De achtergebleven aangereden bestuurder werd met ernstige verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.”

De 24-jarige verdachte moest zaterdagochtend verschijnen voor de onderzoeksrechter in Antwerpen. Die beslist om hem aan te houden op verdenking van poging tot doodslag. De man moet donderdag voor de raadkamer verschijnen, die moet beslissen over zijn verdere aanhouding. Er is voorlopig nog geen nieuws over de toestand van de aangereden chauffeur.