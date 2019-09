Christopher krijgt parachutesprong cadeau voor huwelijksverjaardag maar overleeft het niet

Zijn vrouw had de 55-jarige Christopher Swales een parachutesprong cadeau gedaan om hun dertigste huwelijksverjaardag te vieren. Samen met een instructeur dook Christopher uit een vliegtuig boven de Grand Canyon, maar bij het sturen naar de landingsplek ging het mis. Er ging iets mis met de parachute waardoor de twee hard tegen de grond klapten.

Het Britse koppel Deborah en Christopher Swales waren dit jaar dertig jaar getrouwd en maakten ter ere van die verjaardag een grote rondreis door Amerika. Tijdens die reis zou Christopher ook een van zijn grote dromen verwezenlijken: een parachutesprong. Het was een cadeau van Deborah, die hem het ticket gegeven had bij de hernieuwing van hun geloften vorig jaar.

De parachutesprong ging echter dramatisch verkeerd. Volgens de plaatselijke sheriff kregen Christopher en zijn instructeur problemen tijdens de vrije val. “Het is niet bekend hoe lang ze precies zijn gevallen en er zijn geen aanwijzingen voor een misdrijf”, zo liet de man optekenen. Er werd wel een onderzoek ingesteld naar het bedrijf Paragon Skydive, dat moet nu bewijzen dat de parachutes en andere materialen wel goed onderhouden werden.

Hoewel Christopher niet lang na de landing overleed aan zijn verwondingen, kwam de instructeur er met een gebroken been vanaf. De 61-jarige zus van Christopher vertelde The Daily Mail dat ze geschokt was door het drama. “Hij en zijn vrouw hadden een fantastisch huwelijk. Ze wilden in Arizona hun geluk vieren, maar dat was ze niet gegund.”