Jean-Marie Dedecker valt EU-topman Jean-Claude Juncker aan na kritiek op Vlaamse kust: “Was hij weer straalbezopen?”

“Schandalig belachelijk”, noemde Jean-Claude Juncker het. Volgens de uittredende voorzitter van de Europese Commissie neemt de tolerantie tegenover Franstaligen aan de Belgische kust af. Burgemeester van Middelkerke Jean-Marie Dedecker reageert gebeten: “Was Juncker opnieuw straalbezopen misschien?”

Juncker is ieder jaar enkele dagen te vinden in Middelkerke. “Dertig jaar geleden kon ik bij de slager of de bakker gerust iets in het Frans bestellen. Vandaag wordt dat niet meer geaccepteerd”, aldus de Luxemburger. Hij spreekt daarom maar Duits. “Dat kan blijkbaar wel. Ik vind dat schandalig belachelijk.”

“Ik heb nog nooit een Belg ontmoet die trots is op zijn land”, liet de EU-topman verder nog weten.

“Wat een leugen”

De burgervader van Middelkerke, Jean-Marie Dedecker, herkent zich totaal niet in het beeld en reageert fel op de beschuldigingen van Juncker. “Wat een leugen. Was hij opnieuw straalbezopen misschien?”, meldt Focus WTV. “Ik schrijf hem een officiële brief en vraag of ik in het Groothertogdom Luxemburg een halve kilo ‘paté’ kan bestellen in het Vlaams.”

“Aan onze kust is iedereen welkom. In Middelkerke hebben we een leger aan Walen als tweedeverblijvers. Daar hebben wij geen last mee”, legt Dedecker verder uit.” Enkel met die van Charleroi die hier komen voor een uitkering. Voor de rest is het hier een overrompeling. Met Leffingeleuren en het Landbouwweekend is het dit weekend over de koppen lopen.”

Wereldvreemdheid

Ook burgemeester van Oostende Bart Tommelein is scherp voor Juncker. “Wat een wereldvreemdheid. Beweren dat de kust niet gastvrij is en hij hier noodgedwongen Duits zou moeten spreken. Iedereen is hier welkom, ongeacht de taal die men probeert te spreken”, klinkt het op Twitter.

Wat een wereldvreemdheid van @JunckerEU ! Beweren dat de kust niet gastvrij is en hij hier noodgedwongen Duits zou moeten spreken. Iedereen is hier welkom, ongeacht de taal die men probeert te spreken 🙄 — Bart Tommelein (@Barttommelein) September 14, 2019

