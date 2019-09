Debuut Eden Hazard voor Real Madrid doet Spaanse pers watertanden: “Hij flitste meteen”

In Spanje zijn ze meteen enthousiast na het officiële debuut van Eden Hazard voor Real Madrid. “Hij flitste meteen”, schrijft de toonaangevende sportkrant Marca nadat de Rode Duivel een halfuur mocht meedoen in de 3-2-zege tegen Levante.

Het officiële debuut van Eden Hazard voor de Koninklijke was hét gespreksonderwerp in Madrid vanmiddag nadat de Rode Duivel de eerste drie matchen én de interlandbreak aan zich voorbij had moeten laten gaan door een blessure. Trainer Zinedine Zidane besloot nog voorzichtig om te springen met de man van 100 miljoen en bracht hem pas op het uur in de ploeg.

Ondanks het feit dat Hazard net erop kwam toen de bezoekers van Levante de wedstrijd overnamen, heeft hij wel goede punten gescoord. “Hazard kwam in het veld in de plaats van Casemiro en ging op links spelen, waardoor Vinicius naar rechts werd gezet. Zijn eerste actie toonde meteen voor welk type voetbal hij staat: hij begon met een slalom die knap gered werd door (Levante-doelman Aitor) nadat niemand hem kon stoppen. Met die flits zette hij Bernabeu meteen op het verkeerde been”, schrijft het Spaanse sportblad Marca.

In Spanje gooiden ze ook met bloemetjes voor de leepheid van onze landgenoot. “Hij smeerde tegenstanders Clerc en Vezo meteen twee gele kaarten aan met zijn typische balbehandeling, waarbij het moeilijk is de bal van hem af te pakken zonder een overtreding te begaan. Kortom: een halfuur om ons aan op te warmen met het oog op het duel tegen PSG, waarin Hazard waarschijnlijk wel zal starten.”

Woensdag om 21 uur neemt Eden Hazard het met zijn nieuwe werkgever op tegen PSG in het Parc des Princes in de groepsfase van de Champions League. In dezelfde groep is het eerder op woensdagavond ook Club Brugge-Galatasaray.