Knappe hond geeft nieuwe betekenis aan het woord ‘zindelijk’

Een Amerikaanse man was verbaasd toen hij na een nachtshift thuiskwam en ‘iets’ ontdekte in het trainingspotje van zijn zoontje. Hij vond het vreemd dat zijn vrouw het zou hebben gemist dat de peuter op zijn potje zat en bekeek de beelden van de beveiligingscamera om uit te vissen wat er was gebeurd. Zo ontdekte de vader dat hij wel een heel knappe hond in huis heeft die meteen ook een nieuwe betekenis geeft aan het woord ‘zindelijk’.