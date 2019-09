Vergadering vervangt betoging tegen extreemrechtse ‘Mars op Brussel’ na verbod

Brussel - Stand Up, de coalitie tegen extreemrechts en fascisme, houdt zondag om 13 uur een vergadering in de lokalen van de ACOD in Brussel. De meeting vervangt de tegenbetoging die Stand Up wilde voeren tegen de extreemrechtse Mars op Brussel.

Brussels burgemeester Philippe Close (PS) besliste vrijdag dat de extreemrechtse ‘Mars op Brussel’ op zondag niet mag doorgaan. Eerder gaf ook de politie al een negatief advies over de komst van de betoging naar de hoofdstad. De tegenbetoging die gepland was, wordt ook verboden.

Mars op Brussel

De betogers van de ‘Mars op Brussel’ wilden zich uitspreken tegen de nieuwe Vlaamse coalitie en hun verontwaardiging tonen over het ontbreken van Vlaams Belang in de Vlaamse regering. De extremistische groep Bloed, Bodem, Eer en Trouw zou achter de organisatie van de betoging zitten. Zo’n 1.100 mensen gaven op Facebook aan dat ze van plan waren om mee te betogen, 3.300 anderen waren “geïnteresseerd” in het evenement.