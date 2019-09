Model verontschuldigt zich voor “ongepaste” foto van New Yorkse skyline op 11 september

Een Russisch-Zwitsers model kreeg op 11 september de wind van voren op sociale media omdat ze een “ongepast foto” zou hebben gepost. Xenia Tchoumitcheva zette een kiekje van zichzelf en de adembenemende New Yorkse skyline op sociale media met het bijschrift “ik hou het dramatisch sinds 2001”. Het tijdstip waarop ze de foto de wereld instuurde, was rond kwart voor negen, ook het tijdstip dat het eerste vliegtuig in de noordelijke toren van het WTC vloog. Het model heeft zich intussen verontschuldigd en de tekst van het bijschrift veranderd: “Ik refereerde niet naar 9/11, het was een ongelukkig toeval.”