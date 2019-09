Supporters gaan over de schreef in Brugse derby: vlag van Club Brugge in brand gestoken en vuurwerk op het veld

De supporters van Cercle Brugge en Club Brugge zijn flink over de schreef gegaan tijdens de Brugse derby. De fans van groen-zwart staken het vuur letterlijk aan de lont door een vlag van Club Brugge in brand te steken, wat een brandje in de tribune opleverde. Daar reageerden de supporters van blauw-zwart dan weer op door een voetzoeker op het veld te gooien… tot bij eigen doelman Simon Mignolet.

De sfeer was al van meet af aan grimmig in de Brugse derby, waar beide supportersclans erin geslaagd waren Bengaals vuur mee binnen te smokkelen in het Jan Breydelstadion. Dat vuurwerk is verboden, maar werd wel ontstoken tussen de fans.

Opvallend genoeg werd de wedstrijd niet stilgelegd - ook niet toen er stewards aan te pas moesten komen om het brandje in de Cercle-tribune te blussen. Scheidsrechter Nicolas Laforge liet wel omroepen om niet meer met vuurwerk te gooien.

Foto: Isosport

Foto: Photo News

Foto: BELGA