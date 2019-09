16-jarig diamantje van Barcelona scoort nu ook bij zijn eerste basisplaats

Het nieuwe goudklompje van Barcelona, de 16-jarige Ansu Fati, heeft bij zijn eerste basisplaats meteen ook gescoord. Na amper twee minuten al opende de tiener uit Guinee-Bissau de score in de competitiematch tegen Valencia, op aangeven van Frenkie De Jong. Fati had op de vorige speeldag zijn eerste competitiedoelpunt gemaakt, in een invalbeurt op het veld van Osasuna.