Videoref grijpt in: Zulte Waregem krijgt geen penalty tegen, wel een rode kaart

Opmerkelijke fase in Eupen, waar Zulte Waregem een penalty tegen leek te krijgen… tot de videoref ingreep en er in plaats daarvan een rode kaart volgde voor de troepen van trainer Francky Dury.

De bizarre fase kwam er doordat Zulte Waregem-verdediger Ewoud Pletinckx op slag van rust Eupen-aanvaller Bautista onderuit gehaald had op de rand van de zestien. Scheidsrechter Alexandre Boucaut wees naar de stip en schoof Pletinckx een gele kaart onder de neus.

Daarop greep de videoref echter in: de fout was immers nipt buiten de zestien gemaakt. Resultaat: een vrije trap voor Eupen… en rood voor Pletinckx. De jonge verdediger van Zulte Waregem was immers de laatste man, en als die de aanvaller met een (lichte) overtreding een scoringskans ontneemt, krijgt hij automatisch rood.

Waarom gaf Boucaut Pletinckx dan niet meteen rood? Simpel: sinds een paar jaar mag een scheidsrechter geen penalty én rode kaart meer geven voor een overtreding van de laatste man, omdat ploegen zo twee keer gestraft worden. Pletinckx kreeg dus alsnog rood omdat hij… geen penalty veroorzaakte.