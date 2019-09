Verbod op extreemrechtse mars dat geen gehoor vindt, belangrijke voetbalmatch en dan nog een parade: Brusselse politie houdt zich klaar

Brussel - Hoewel de extreemrechtse ‘Mars op Brussel’ verboden is, houden de politiediensten in de hoofdstad zich vandaag toch klaar om mogelijke rellen in de kiem te smoren. De organisatoren lieten op sociale media weten dat de betoging tóch zal doorgaan. De mars is echter niet het enige wat de aandacht van de agenten opeist.

De Brusselse burgemeester Philippe Close (PS) besliste vrijdagmorgen dat de ‘Mars op Brussel’ niet mag doorgaan ‘uit veiligheidsredenen’. De organisatoren protesteren tegen de nieuwe Vlaamse coalitie die in de steigers staat, en ze willen hun verontwaardiging tonen over het ontbreken van Vlaams Belang in de Vlaamse regering.

Het verbod maakt schijnbaar niet veel indruk. Nog voor het verbod kenbaar werd gemaakt, lieten de organisatoren al weten dat de betoging hoe dan ook zou doorgaan. Via sociale media wordt opgeroepen om toch naar de hoofdstad af te zakken. Om 14 uur wordt verzamelen geblazen aan het Spanjeplein, vlakbij het Centraal Station.

Bijstand van Interventiekorpsen

Hoeveel agenten vandaag in Brussel de wacht houden, is niet bekend. Bronnen binnen de politiediensten zeggen dat een grote groep collega’s is opgeroepen. Om de problemen die de Mars met zich meebrengt in de kiem te kunnen smoren, krijgt de lokale politie bijstand van verschillende Interventiekorpsen, en van agenten van de Directie Openbare Veiligheid (DAS).

De federale politie moet vandaag om 14.30 uur echter ook de veiligheid garanderen in de omgeving van het Lotto Park, het stadion van voetbalclub Anderlecht, voor de match tegen Antwerp.

De politie moet vlakbij de ‘Mars op Brussel’ ook een optocht van ballonnen in goede banen leiden. Foto: YCS

Om 15 uur passeert bovendien de Balloon’s Day Parade in de buurt van het Centraal Station, een optocht met reuzegrote ballonnen. Dat is vlakbij de plaats waar de organisatoren van de ‘Mars op Brussel’ verzamelen heeft geblazen.

“Niet uitzonderlijk druk”

Toch gaat het volgens de federale politie niet om een uitzonderlijk druk weekend. “De zomerperiode met de festivals is stilaan achter de rug, en er zijn minder agenten met vakantie dan in juli en augustus. Dankzij de gecombineerde inzet van de federale en lokale politiediensten moeten de verschillende evenementen in goede banen geleid kunnen worden.”