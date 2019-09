Acht jaar nadat hij zwaar gehandicapt raakte door besmette steak, is Nolan (10) gestorven

Een 10-jarig Frans jongetje is zaterdag overleden aan de gevolgen van een vergiftiging door besmet vlees van de Lidl dat hij acht jaar eerder at. Door het eten van het vlees raakte Nolan in 2011 zwaar fysiek en mentaal gehandicapt. Zo’n vijftien andere kindjes kregen eveneens ernstige klachten na het eten van het voedsel.

Toen Nolan 23 maanden oud was at hij vlees uit de Lidl dat besmet was met de E.coli-bacterie. Het jongetje raakte daardoor zwaar gehandicapt. Zaterdag overleed hij als gevolg van de vergiftiging. “Het is een echt drama voor de familie van Nolan”, liet de advocaat van de ouders weten, zo bericht Le Parisien.

Naast Nolan raakten nog zo’n vijftien andere kinderen uit de Noord-Franse regio Hauts-de-France ziek van het besmette vlees. Zij hebben een grote kans op disfunctioneren van de nieren. De producent van het vlees in kwestie, Guy Lamorlette, werd in 2017 veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf, onder meer voor het nalaten van controles op zijn vlees. In hoger beroep bleef de straf gehandhaafd. “Bij het eerste proces wilde hij niet eens kijken naar Nolan”, aldus de advocaat nog. “Nu moet hij zijn straf uitzitten en moeten de ouders rouwen.”