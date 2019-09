Vier kinderen en drie ouders gewond bij frontale botsing

Waregem - Bij een zware frontale botsing met twee wagens in Waregem vielen vrijdagavond zeven gewonden. Vier van hen zijn kinderen tussen de vijf en tien jaar.

De zware klap gebeurde iets voor 18.00 uur op de Expresweg van Waregem naar Wielsbeke. Op de brug boven de Leie week wellicht een van de bestuurders van zijn rijstrook af over de volle witte lijn. De andere automobilist die uit de tegengestelde richting kwam kon geen kant meer op. Het kwam tot een hevige frontale botsing waarbij in totaal zeven gewonden vielen.

In de ene wagen zat een koppel en twee kinderen, in de andere een moeder en twee kinderen. Allemaal werden ze overgebracht naar het ziekenhuis. De slachtoffers zouden niet in levensgevaar zijn, maar door de grote menselijke tol stuurde het parket toch een verkeersdeskundige ter plaatse. De Expresweg was daardoor meer dan drie uur afgesloten. Rond 20.30 uur konden de voertuigen worden getakeld en kwam de brandweer de vele brokstukken opruimen.

Foto: gsd