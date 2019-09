Middelkerke staat versteld van aanval Juncker

Pittige discussie tussen twee onverwachte tegenstanders dit weekend. Want wie had ooit gedacht dat Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker het aan de stok zou hebben met een Belgische kustgemeente van 19.300 inwoners? Toch is het de Luxemburger gelukt, door een uitspraak in De Tijd zaterdag. Hij vertelde er dat hij elk jaar een paar dagen in Middelkerke doorbrengt. En dat hij vindt dat België veranderd is, ook aan onze kust. “Ik stel er helaas vast dat de tolerantie afneemt”, zegt hij. “Dertig jaar geleden kon ik bij de slager of de bakker gerust iets in het Frans bestellen. Vandaag wordt dat niet meer geaccepteerd, dus praat ik Duits. Dat kan blijkbaar wel. Ik vind dat schandalig belachelijk.”

“Daar heb ik nog nooit iets van gemerkt”, zegt wijnexpert Alain Bloeykens, die bij het kabinet van de schepen voor Toerisme werkt. “Echt alle handelaars en restaurants doen moeite. Deze gemeente leeft van het toerisme. Het zou toch te gek zijn dat wij die mensen niet bedienen? En bovendien: hier zijn de laatste jaren net veel Franstaligen komen wonen. Heeft Juncker eens een slager getroffen die slecht geslapen had of zo? Een andere reden kan ik niet vinden. Het is echt van de pot gerukt.”

“Echt niet mee bezig”

Een strijd tussen Vlamingen en Franstaligen, waar Juncker op hint, daar zijn ze in Middelkerke écht niet mee bezig, zegt ook Bernadette Simoens. Zij is de voorzitter van Unizo in de gemeente. “Het énige waar ik aan kan denken, is dat er soms eens een tekort is aan mensen die Frans kunnen spreken. Vroeger was dat veel evidenter, maar onze kennis is gedaald. Ik ben zelf als dochter van Vlaamsgezinde ouders opgevoed met veel respect voor het Frans. Wij moesten onze talen kennen. Dat is nu een stuk minder: Frans is geen prioriteit meer.” Voor dat argument valt iets te zeggen: al jaren bereiken ons studies die de tanende talenkennis onderstrepen.

Jean-Marie Dedecker Burgemeester Middelkerke “Die Juncker kletst uit zijn nek, ik ben echt ­op mijn pik getrapt”

Maar Jean-Marie Dedecker, de fiere burgemeester van de kuststad, ziet dat helemaal anders. “Nee, intégendeel, iedereen spreekt hier drie à vier talen. Die Juncker kletst uit zijn nek, ik ben echt op mijn pik getrapt. Met de Franstaligen die hier wonen hebben wij geen probleem, al wil het merendeel ook geen Vlaams spreken. In elk geval ga ik Juncker een officiële brief sturen en hem eens uitnodigen in onze gemeente. Dan zal ik hem zeggen dat dat geen manieren zijn voor iemand in zijn functie.”

Bernadette Simoens van Unizo ziet nog wel een lichtpuntje: “Och, het is eigenlijk goed dat mijnheer Juncker naar Middelkerke komt, in plaats van naar Knokke zoals alle anderen.”