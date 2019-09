Rebellen vallen met drones Saudische olie-installaties aan

De aanval viseerde twee installaties van de staatsoliereus Aramco in de oostelijke provincie Bugyag. Concreet gaat het om een grote olieraffinaderij en het op één na grootste olieveld van het land. Daarbij ontstonden verschillende branden die wel snel onder controle waren, maar de aanval zou de productie toch serieus verstoren. De Saudische staatstelevisie meldde dat de aanvallen waren uitgevoerd met twee drones en dat er geen slachtoffers vielen. Wie er precies achter zat, werd niet gezegd. Maar later op de dag eisten de Houthi-rebellen via de Arabische nieuwszender al-Jazeera de aanvallen op. Hun woordvoerder Yahya Saree vertelde dat ze tien drones hadden gebruikt. Als gevolg van de aanval zullen de olie-installaties de productie moeten halveren. In de praktijk betekent dat tijdelijk vijf miljoen vaten minder per dag.

Humanitaire crisis

De voorbije maanden voerden de Houthi’s hun raket- en droneaanvallen op Saudi-Arabië op. Zo vielen er vorige maand nog tientallen doden en gewonden bij een raketaanval op de luchthaven van Jizan. Volgens de VN beschikken ze ook over drones die afstanden kunnen overbruggen tot 1.500 kilometer.

De aanvallen komen er als reactie op het feit dat Saudi-Arabië al vier jaar lang militair actief is in Jemen om er de pro-regeringstroepen te steunen in hun strijd tegen de Houthi-rebellen die dan weer door Iran, de aartsvijand van Saudi-Arabië, gesteund worden. Begin deze maand voerde Saudi-Arabië nog een luchtaanval uit op een gevangenis van de rebellen. Volgens het Rode Kruis vielen daarbij zeker honderd dodelijke slachtoffers. De burgeroorlog kostte intussen al aan tienduizenden Jemenieten het leven. De VN wil dat er dringend een einde komt aan de strijd, want een grote humanitaire crisis dreigt nog groter te worden. Miljoenen mensen zijn er afhankelijk van voedselhulp.