Reynders beschuldigd van corruptie en witwassen

Volgens de zakenkranten De Tijd en L’Echo zou het vooronderzoek al vijf maanden aan de gang zijn. Het werd in gang gezet na verklaringen van een gewezen agent van de Staatsveiligheid die tussen 2007 en 2018 bij de inlichtingendienst werkte. Daarin worden Reynders en een vertrouweling van de minister beschuldigd van corruptie en het witwassen van zwart geld. Dat zou onder meer gebeurd zijn bij de aanbesteding van de nieuwe ambassade die in het Congolese Kinshasa werd neergepoot. Er is ook sprake van omkoping door wapenhandelaars en een Congolese verkiezingskandidaat. Via kunst en antiek, kopen en verkopen van vastgoed of via schermvennootschappen in belastingparadijzen zou geld zijn witgewassen.

Of het allemaal klopt, moet het parket nu uitpluizen. Dat zal later beslissen of de zaak wordt doorverwezen naar het parket-generaal. Aangezien Reynders minister is en dus onschendbaarheid geniet, is het het hoogste Openbaar Ministerie dat zich dan over de zaak moet buigen. Pas dan kunnen ook echt onderzoeksdaden worden gesteld.

“Geen weet van”

De vicepremier, minister van Buitenlandse Zaken en Defensie – en momenteel ook federaal informateur – zegt zelf helemaal geen weet te hebben van een opsporingsonderzoek en ontkent de aantijgingen formeel. “Ik heb er geen weet van, ik ben absoluut niet op de hoogte van een onderzoek”, liet Reynders gisteren aan persagentschap Belga weten. De Franstalige liberaal heeft ondertussen zijn advocaat gevraagd om contact op te nemen met het parket om zijn rechten te verdedigen. Volgens Reynders’ woordvoerder is de gewezen werknemer van de Staatsveiligheid een kwaadaardig iemand die ook in het verleden de minister al heeft proberen te beschadigen.

Of er iets van aan is of niet, het nieuws is een zeer vervelende zaak voor Didier Reynders. Hij staat op het punt om Europees Commissaris te worden en moet binnen enkele weken voor het Europees Parlement verschijnen. De Europese assemblee legt in hoorzittingen alle nieuwe commissarissen in spe op de rooster en kan hen ook buizen. Kersvers voorzitter Ursula von der Leyen moet dan een nieuwe kandidaat voordragen. De Poolse en Franse kandidaten zitten al met gerechtelijke perikelen opgescheept. Daar komt nu ook Reynders bij. Toen de beschuldigingen de liberaal ter ore kwamen, heeft hij Ursula von der Leyen meteen op de hoogte gebracht van de zaak.