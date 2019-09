Leroy vrijdag al weg bij Proximus

Nee, ze ging ondanks haar overstap naar de Nederlandse concurrent KPN toch nog tot 1 december aanblijven. CEO Dominique Leroy werd de voorbije jaren geroemd voor de manier waarop ze Proximus heeft geleid, maar de beslissing om na haar vertrek toch niet onmiddellijk het bedrijf te verlaten, zette bij velen kwaad bloed. Zeker bij de vakbonden, die eisten dat ze meteen zou opstappen. De sociale vrede, die door de op til zijnde herstructurering en het aangekondigde vertrek van 1.900 mensen al niet bijster goed was, kwam hierdoor nog meer onder druk te staan. Overal te lande – maar vooral in Brussel en Wallonië – braken spontane acties uit.

Afgelopen week gingen twee sociale bemiddelaars – een Vlaming en een Franstalige – aan de slag om de explosieve sfeer te ontmijnen. Of ze er voor iets tussenzitten is niet duidelijk, maar gisteren kwam het nieuws dat Leroy dan toch niet blijft. De topvrouw verlaat niet op 1 december, maar al volgende vrijdag het bedrijf, liet Proximus zaterdag weten. Leroy gaat haar dossiers overdragen aan Sandrine Dufour, de Franse financieel directeur (CFO) die vanaf 21 september CEO ad interim wordt.

Aanblijven was onmogelijk

In een mededeling stelt Proximus dat de beslissing er komt om het sociaal klimaat binnen het bedrijf weer vlot te trekken. Volgens de voorzitter van de raad bestuur Stefaan De Clerck was het een emotionele beslissing. “Maar op een bepaald moment moet je voor het belang van de onderneming kiezen. Dominique Leroy besefte dat het niet meer mogelijk was om tot 1 december te blijven,” verklaarde hij.

Zowel bevoegd minister Philippe De Backer (Open VLD) als de vakbonden nemen akte van de beslissing. “Het is goed dat toch een beetje wordt geluisterd naar ons”, zegt Bart Neyens. De ACOD-man zegt niet te begrijpen waarom Leroy dit niet meteen heeft gedaan. “Ze had gewoon geen moreel gezag meer. Maar goed, het is beter dat ze weg is dan dat ze blijft”, luidt het.

Wie Leroy gaat opvolgen, is nog helemaal niet duidelijk. De raad van bestuur gaat donderdag alvast een profiel schetsen van wie nodig is aan de top van Proximus. Nadien gaat een headhunter aan de slag. In elk geval moet ook de (politieke) discussie over hoeveel de nieuwe CEO mag verdienen, nog worden uitgeklaard. Woensdag is daarover in de Kamer een hoorzitting voorzien met Stefaan De Clerck en Philippe De Backer.

De opvolger wacht alvast een zware taak. Die moet het transformatieplan – met de afvloeiing van 1.900 mensen – weten af te handelen en daarover met de bonden een akkoord zien te sluiten. Volgens Neyens is het daarom belangrijk dat Proximus snel een nieuwe CEO krijgt. Dinsdag zitten de bemiddelaars alvast weer samen met de directie en de vakbonden.

Leroy had zich haar vertrek wellicht anders voorgesteld. Eerst was er de consternatie over haar vertrek, dan de heisa over de verkoop van een aandelenpakket en nu moet ze met hangende pootjes vroeger dan verwacht de baan ruimen.