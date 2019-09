Filosofe (67) lag vermoord in haar tuin

De alleenstaande vrouw uit Brakel was al sinds vrijdag 6 september vermist. Buren zagen haar die ochtend een laatste keer in de buurt van haar huis. Nadat ze als vermist werd opgegeven, werd haar huis verschillende keren doorzocht en er werd een opsporingsbericht met haar signalement verspreid. Het leverde geen spoor van de vrouw op.

Tot speurders vrijdagmiddag een speurhond naar haar woning brachten. De hond vond haar lichaam terug, verstopt in de tuin.

Tuin doorzocht op sporen

Het parket Oost-Vlaanderen behandelt de zaak als een verdacht overlijden. Zaterdag waren

Lutgarde Maes. Federale politie

rechercheurs en forensische onderzoekers de hele dag in de weer om het huis en de tuin te doorzoeken, op zoek naar sporen. De buren werden ondervraagd, maar ook zij konden niet vertellen wat er met de vrouw gebeurd was.

“De precieze omstandigheden van haar overlijden worden volop onderzocht”, zegt het parket.

Lutgarde Maes woont al verschillende jaren in Brakel. Op latere leeftijd schreef ze zich in aan de universiteit, waar ze een diploma Master in de Filosofie behaalde. De blonde vrouw woonde alleen in de villa in Brakel, sinds haar partner enkele jaren geleden naar een Woon-zorgcentrum verhuisde.

De familie van de vrouw wil voorlopig niet reageren.