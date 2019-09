Bestuurder verdacht van dodelijke aanrijding van Fransman in Beauraing

Een bestuurder wordt ervan verdacht een Fransman dodelijk te hebben aangereden in de nacht van vrijdag op zaterdag in Beauraing in de provincie Namen. Dat stelt het parket van Namen zaterdagavond.

Het ongeval vond plaats rond 4.45 uur op een regionale weg die niet verlicht is. Het slachtoffer is een dertiger uit Frankrijk die in de regio een stage liep.

Toen de bestuurder het slachtoffer had aangereden, vluchtte hij weg, verklaarde een getuige die de politie belde. De dader werd niet veel later opgepakt en verklaarde dat hij dacht dat hij een everzwijn had geraakt.

De mogelijkheid dat het slachtoffer al overleden was voordat hij geraakt werd door het voertuig, wordt ook bekeken. Hij zou door een andere wagen aangereden kunnen zijn. Dat zou verklaren waarom hij op de weg lag.

Er is een onderzoek gestart naar de precieze omstandigheden van het overlijden. De verdachte bestuurder is opgepakt. Hij wordt beschuldigd van doodslag en vluchtmisdrijf.